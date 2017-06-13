Векич, Саккари и Барти пробились во второй круг турнира в Ноттингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в двух партиях обыграв представительницу США Шелби Роджерс (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Донна 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ноттингеме Векич поспорит с ещё одной представительницей США Джулией Боузрап. Турнир завершится 18 июня.