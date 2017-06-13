Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив Беннето

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах уступив «лаки лузеру» французу Жюльену Беннето со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Донской семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 12 брейк-пойнтов. На счету Беннето 14 эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Беннето сыграет с соотечественником Николя Маю, получившим от организаторов седьмой номер посева.