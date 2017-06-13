Нара и Риске вышли во второй круг турнира в Ноттингеме

Японская теннисистка Куруми Нара вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв американку Лорен Дэвис, получившую от организаторов третий номер посева, со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут. Нара реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Дэвис три брейка и пять ошибок на подаче.

За выход в четвертьфинал Нара сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой.

В параллельно проходившем матче четвёртая сеяная американка Элисон Риске в двух сетах обыграла британку Хитер Уотсон (WC) со счётом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Риске станет словачка Магдалена Рыбарикова.