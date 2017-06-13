Типсаревич и Козлов вышли во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе

Сербский теннисист Янко Типсаревич вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв японца Юити Сугиту со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Типсаревич семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Сугиты три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

За выход в четвертьфинал Типсаревич сыграет с первым сеяным хорватом Марином Чиличем.

В другом матче первого круга американец Стефан Козлов (WC) в трёх сетах взял верх над представляющим Германию Дастином Брауном со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Следующим соперником Козлова будет хорват Иво Карлович (3).