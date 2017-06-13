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Типсаревич и Козлов вышли во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе

13 июня 2017, вторник. 20:15. Теннис

Сербский теннисист Янко Типсаревич вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв японца Юити Сугиту со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Типсаревич семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Сугиты три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

За выход в четвертьфинал Типсаревич сыграет с первым сеяным хорватом Марином Чиличем.

В другом матче первого круга американец Стефан Козлов (WC) в трёх сетах взял верх над представляющим Германию Дастином Брауном со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Следующим соперником Козлова будет хорват Иво Карлович (3).

Хертогенбосх 2017. 1-й круг
13 июня 2017 года, вторник. 17:50 МСК
Юити
Сугита
Янко
Типсаревич
6:7 6:3 0:6
Хертогенбосх 2017. 1-й круг
13 июня 2017 года, вторник. 17:40 МСК
Дастин
Браун
Стефан
Козлов
3:6 6:3 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дастин Браун Янко Типсаревич
Новости. Теннис
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