Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Павлюченкова: из моих ушей пошёл пар, когда судьи не заметили аут у Сепеде-Ройг

13 июня 2017, вторник. 21:24. Теннис

17-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, рассказала о причинах поражения во втором круге «Ролан Гаррос» от Вероники Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

«У меня была неплохая сетка на „Ролан Гаррос“. Но, видимо, самый пик формы пришёлся на Рабат, где я выиграла турнир. В Мадриде было неприятное поражение, на следующий день после финала играла — 6:7 в третьем сете с Кырсте, которая неплохо провела турнир. В Риме очень странная сетка была: первый круг — со Стосур, потом Севастова, а дальше Халеп, которой я проиграла в трёх сетах. В целом турнир тоже был неплохим.

А к «Ролан Гаррос» уже пик ушёл. Была неделя после Рима, и где-то что-то пошло не так, хотя я была неплохо готова на тренировках. На «Ролан Гаррос» очень быстрый грунт. Рабат и Рим — это настоящий грунт, в котором закапываешься, а в Париже всё быстро. И как раз Остапенко это подходило.

Сепеде-Ройг — очень сильная теннисистка. Наверное, она теперь героиня Парагвая. И мне не повезло. Я проигрываю первый сет, делаю камбек, веду 2:0 и подаю. И тут 30:30 на моей подаче, после длинного розыгрыша она отправляет мяч в коридор — клянусь, получился большой аут. Линейный этого не видит, спускается судья на вышке и показывает другой след — 30:40. У меня пар из ушей — как так? Реально началась паника, и я проиграла этот гейм. А счёт мог стать 3:0 — это другая история. Счёт 2:1, она подаёт, у меня брейк-пойнт. Я принимаю — и у меня рвутся струны на ракетке. Понимаете, счёт вместо 3:1, допустим, стал 2:2. Вот такие нюансики — и пара мячей решает исход матча", — сказала Павлюченкова в эфире Спорт FM.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анастасия Павлюченкова
Новости. Теннис
13 июня 2017, вторник
21:58 25 эйсов помогли Шарди выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте
21:44 Младенович вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Одзаки
21:33 Шафаржова вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, обыграв Мин
21:24 Павлюченкова: из моих ушей пошёл пар, когда судьи не заметили аут у Сепеде-Ройг
20:15 Типсаревич и Козлов вышли во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе
19:59 Петкович стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Хертогенбосхе, одолев Бертенс
19:00 Нара и Риске вышли во второй круг турнира в Ноттингеме
18:10 Хаас одолел Эрбера и за выход в четвертьфинал в Штутгарте сыграет с Федерером
17:53 14 эйсов не помогли Вандевеге обыграть Виттёфт на старте турнира в Хертогенбосхе
17:34 Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив Беннето
17:17 Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Листер
16:50 Родина разгромила Като и может сыграть с Цибулковой в Хертогенбосхе
16:40 Векич, Саккари и Барти пробились во второй круг турнира в Ноттингеме
16:36 Медведев одолел Хасе на старте турнира в Хертогенбосхе
15:51 Ф. Лопес и Кольшрайбер вышли во второй круг турнира в Штутгарте
15:49 Калинская проиграла Саснович на старте турнира в Хертогенбосхе
15:20 Вавринка сыграет на турнире в Санкт-Петербурге в сентябре
15:13 Южный уступил Коккинакису в первом круге турнира в Хертогенбосхе
14:54 Конта одержала 300-ю победу в карьере
14:38 Контавейт, Хогенкамп и Главачкова вышли во второй круг в Хертогенбосхе
14:21 Кузнецов в трёх сетах проиграл Яновичу в первом круге турнира в Штутгарте
13:58 Долгополов победил Дарси и сыграет с Поспишилом на турнире в Хертогенбосхе
13:27 Троицки проиграл Пэру, Басилашвили — Гоёвчику на старте турнира в Штутгарте
12:41 Санторо: в матче с Надалем на грунте сложно выиграть даже один розыгрыш
11:58 Федерер: у Рафы прекрасные шансы завершить год на первой строчке рейтинга
11:26 Хаас: рад, что организм предоставил мне возможность ещё раз сыграть в Штутгарте
11:00 Поспишил: думаю, травяное покрытие прекрасно подходит моей игре
10:54 Бедене: я провёл матч уверенно, несмотря на то что проиграл первый сет
10:46 Маю: травяной сезон вернулся, поэтому вернулась и моя улыбка
10:35 Федерер: больше никаких перерывов. Я уже стал чемпионом мира по тренировкам
09:50 Бушар побывала на этапе Гран-при Формулы-1 в Монреале
09:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Хасе в Хертогенбосхе
09:18 Остапенко стала кандидатом на звание «Прорыв месяца»
09:17 Остапенко, Халеп и Свитолина претендуют на звание лучшей теннисистки мая
07:35 Пэт Кэш: даже великие падают на грунте у ног Рафаэля Надаля
01:35 Веснина не сыграет на турнире в Бирмингеме, её заменит Остапенко
00:18 М. Зверев: тренировки с братом Александром помогли хорошо стартовать на траве
00:03 Конта: не жду от себя чего-то большего, чем в прошлом сезоне
12 июня 2017, понедельник
23:09 Надаль: если почувствую боль в коленях, победить на Уимблдоне будет невозможно
22:20 Касаткина и Кис не сыграют на турнире в Бирмингеме
20:34 Джорджи вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Лепченко
20:23 Куличкова не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме, уступив Викмайер
19:50 М. Зверев вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, обыграв Жазири
19:40 Поспишил вышел во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Грикспора
19:29 Боузрап в стартовом матче на турнире в Ноттингеме одолела Робсон
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017