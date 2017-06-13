Павлюченкова: из моих ушей пошёл пар, когда судьи не заметили аут у Сепеде-Ройг

17-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, рассказала о причинах поражения во втором круге «Ролан Гаррос» от Вероники Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

«У меня была неплохая сетка на „Ролан Гаррос“. Но, видимо, самый пик формы пришёлся на Рабат, где я выиграла турнир. В Мадриде было неприятное поражение, на следующий день после финала играла — 6:7 в третьем сете с Кырсте, которая неплохо провела турнир. В Риме очень странная сетка была: первый круг — со Стосур, потом Севастова, а дальше Халеп, которой я проиграла в трёх сетах. В целом турнир тоже был неплохим.

А к «Ролан Гаррос» уже пик ушёл. Была неделя после Рима, и где-то что-то пошло не так, хотя я была неплохо готова на тренировках. На «Ролан Гаррос» очень быстрый грунт. Рабат и Рим — это настоящий грунт, в котором закапываешься, а в Париже всё быстро. И как раз Остапенко это подходило.

Сепеде-Ройг — очень сильная теннисистка. Наверное, она теперь героиня Парагвая. И мне не повезло. Я проигрываю первый сет, делаю камбек, веду 2:0 и подаю. И тут 30:30 на моей подаче, после длинного розыгрыша она отправляет мяч в коридор — клянусь, получился большой аут. Линейный этого не видит, спускается судья на вышке и показывает другой след — 30:40. У меня пар из ушей — как так? Реально началась паника, и я проиграла этот гейм. А счёт мог стать 3:0 — это другая история. Счёт 2:1, она подаёт, у меня брейк-пойнт. Я принимаю — и у меня рвутся струны на ракетке. Понимаете, счёт вместо 3:1, допустим, стал 2:2. Вот такие нюансики — и пара мячей решает исход матча", — сказала Павлюченкова в эфире Спорт FM.