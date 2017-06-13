Младенович вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Одзаки

Француженка Кристина Младенович, получившая от организаторов второй номер посева, вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв японку Рису Одзаки со счётом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Младенович семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Одзаки один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе Младенович сыграет с белоруской Александрой Саснович.