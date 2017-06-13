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Павлюченкова: почему все накинулись на Шарапову? Она своё наказание отбыла

13 июня 2017, вторник. 22:34. Теннис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о состоявшемся возвращении на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония соотечественницы Марии Шараповой.

«Мы с Шараповой пообщались в Мадриде. Маша за это время не изменилась. Мне кажется, она интересно проводила время. Многие следили за её соцсетью. Мы встретились, она приятно удивилась, увидев меня там, обнялись. Она сказала, что очень рада меня видеть. Я не знала, что сказать, и спросила: „Ну как, отдохнула от тенниса?“ Она засмеялась и сказала: „Ну да“.

Как народ реагировал на Машу? Косых взглядов не было. Мы же все взрослые, не в детском саду находимся. Маррей высказался, и вообще многие ATP-игроки выступили против — считают, что «уайлд-кард» ей не должны давать. В таком случае должны ввести правило: если спортсмена дисквалифицировали за допинг, то ему не должны давать «уайлд-кард» после возвращения. Но таких правил нет, и она не виновата в том, что ей помогают организаторы, давая «уайлд-кард». Болельщики покупают билеты, хотят её видеть. Она здесь ни при чём. Почему все на неё накинулись?

Считаю, Шарапова и так своё наказание отбыла — она полтора года не играла. И какое сложное возвращение было. Это доказало, что даже Маше сложно вернуться в тур. Когда мы смотрим телевизор, всё выглядит намного легче, чем на самом деле. Конечно, сказывается недостаток игровой практики. Полтора года — большой срок, и плюс она получила травму», — сказала Павлюченкова в эфире «Спорт FM».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Мария Шарапова
Новости. Теннис
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