Раонич нанял экс-первую ракетку мира в паре Ноулза на время травяного сезона

Канадский теннисист Милош Раонич нанял бывшую первую ракетку мира в парном разряде Марка Ноулза для сотрудничества во время травяного сезона.

«Рад сообщить, что Марк Ноулз присоединился к моей команде. Он начнёт работать с нами на этой неделе и поможет мне готовиться к травяному сезону. С нетерпением жду плодотворного сотрудничества и надеюсь воспользоваться опытом и знаниями Марка», — написал Раонич на своей странице в «Твиттере».

45-летний Ноулз, представляющий Багамские острова, является четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» (трижды — в паре, один раз — в миксте), победителем Итогового турнира ATP в парном разряде, победителем 55 турниров ATP в парном разряде. В одиночном разряде максимальное достижение Ноулза — 96-е место в рейтинге ATP в июне 1996 года.