Младенович: мне потребовалось время, чтобы найти свой ритм на траве

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Хертогенбосхе над японкой Рисой Одзаки со счётом 7:5, 6:1.

«Я знала, что мой первый матч на траве будет непростым. Мы много недель играли на грунте, а это совершенно другое. На новом покрытии мне потребовалось время, чтобы найти свой ритм. Я не так много знала о своей сопернице, поэтому в первом сете играла нестабильно. Я невероятно рада, что смогла победить в двух сетах.

Я приехала сюда в субботу, так что у меня было всего два-три дня на подготовку на траве. Это немного. Хертогенбосх — первый травяной турнир сезона для меня, но я всегда хорошо выступала здесь. Надеюсь, в этом году будет так же», — цитирует Младенович официальный сайт тура.