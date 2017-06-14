Надаль: с нетерпением жду возвращения в Лондон в ноябре

10-кратный победитель Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль, ставший первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат 2017 года в Лондоне, прокомментировал своё достижение. Турнир пройдёт 12-19 ноября. Рафаэль квалифицировался на Итоговый чемпионат 13-й год подряд.

«Я провожу прекрасный сезон и очень рад, что уже сумел квалифицироваться на Итоговый чемпионат в Лондоне. В прошлом году я не смог сыграть там из-за травмы, так что с нетерпением жду возвращения в Лондон в ноябре», — цитирует Надаля официальный сайт тура.