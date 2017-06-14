Коккинакис: приятно, что мне удалось справиться с нервами в конце матча с Южным

Австралиец Танаси Коккинакис поделился впечатлениями после победы над россиянином Михаилом Южным на старте турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:4, 7:5.

«Мне было нелегко завершить матч в свою пользу. Я не очень хорошо начал матч, но сумел вернуться в игру и заиграл отлично. Я вёл 6:4, 4:2 и отлично подавал, но понимал, что делать это на протяжении всей встречи будет сложно. В концовке второго сета соперник стал играть гораздо лучше и мне пришлось непросто. Я уже давно не подавал на матч. Приятно, что мне удалось справиться с нервами в концовке.

Здорово, что я наконец могу принимать участие в соревнованиях. Я уже устал просто тренироваться. Физически я не готов на 100%, мне ещё нужно полностью восстановиться. Это непросто. Надеюсь, игровая практика мне поможет», — цитирует Коккинакиса официальный сайт тура.