Маю: мой сын плачет, когда Пуи проигрывает

Француз Николя Маю, обыгравший американца Денниса Новикова в первом круге турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:3, 6:4, признался, что его шестилетний сын является большим поклонником тенниса и больше всего переживает за Люку Пуи. Во втором круге Маю сыграет со своим соотечественником Жюльеном Беннето.

«Мой сын смотрит больше тенниса, чем я. Он даже отказался идти в гости на день рождения, чтобы не пропустить финал «»Ролан Гаррос». Его любимый игрок — Люка Пуи. Когда Люка проигрывает, мой сын плачет», — приводит слова Маю Tennis.