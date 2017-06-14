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Маю: мой сын плачет, когда Пуи проигрывает

14 июня 2017, среда. 12:29. Теннис

Француз Николя Маю, обыгравший американца Денниса Новикова в первом круге турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:3, 6:4, признался, что его шестилетний сын является большим поклонником тенниса и больше всего переживает за Люку Пуи. Во втором круге Маю сыграет со своим соотечественником Жюльеном Беннето.

«Мой сын смотрит больше тенниса, чем я. Он даже отказался идти в гости на день рождения, чтобы не пропустить финал «»Ролан Гаррос». Его любимый игрок — Люка Пуи. Когда Люка проигрывает, мой сын плачет», — приводит слова Маю Tennis.

Источник: Tennis.com Сообщить об ошибке
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Люка Пуи Николя Маю
Новости. Теннис
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