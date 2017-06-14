Бедене стал первым четвертьфиналистом турнира в Хертогенбосхе

Представитель Великобритании Аляж Бедене (8) вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв американца Эрнесто Эскобедо со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Аляж 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Бедене поспорит с победителем противостояния Андреас Сеппи (Италия) — Жиль Мюллер (Люксембург, 4).