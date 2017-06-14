Виттёфт победила Джорджи во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, сломив сопротивление представительницы Италии Камилы Джорджи со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Карина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 13 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Виттёфт поспорит с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).