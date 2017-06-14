Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (7) вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв представительницу Чехии Петру Крейсову (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 58 минут. Уроженка Владимирца совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Крейсовой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Цуренко поспорит с победительницей противостояния Александра Саснович (Беларусь) — Кристина Младенович (Франция, 2).