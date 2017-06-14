Барти разгромила Фетт во втором круге турнира в Ноттингеме

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, отдав всего три гейма представительнице Хорватии Яне Фетт (Q) — 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут. Эшли 7 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Ноттингеме австралийка поспорит с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания, 1) — Янина Викмайер (Бельгия). Турнир завершится 18 июня.