Анн в двух сетах победила Линетт во втором круге турнира в Ноттингеме

Американская теннисистка Кристи Эрим Анн (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Кристи 1 раз подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ноттингеме американка поспорит с победительницей противостояния Элисон Риске (США, 4) — Магдалена Рыбарикова (Словакия).