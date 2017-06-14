Пиронкова вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Нару

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв японку Куруми Нару со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут. Пиронкова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету японской теннисистки один брейк. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу болгарки.

За выход в полуфинал турнира в Ноттингеме Пиронкова сыграет с победительницей матча Люси Шафаржова (Чехия, 5) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань, LD).