Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Джонсона

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв американца Стива Джонсона, получившего от организаторов пятый номер посева, со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 36 минут. Кольшрайбер десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Джонсона пятнадцать эйсов, десять ошибок на подаче и два брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в полуфинал Кольшрайбер сыграет с победителем матча Жереми Шарди (Франция) — Фелисьяно Лопес (Испания).