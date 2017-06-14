Бельгиец Гоффен не сыграет на Уимблдоне

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, на своей странице в «Твиттере» сообщил, что пропустит Уимблдон. Гоффен получил травму ноги в ходе матча третьего круга «Ролан Гаррос» против аргентинца Орасио Себальоса.

«Очень сожалею, но должен сообщить, что не сыграю на Уимблдоне в этом году. Восстановление идёт хорошо, доктора настроены позитивно, но мне просто не хватит времени на подготовку к турниру, а я хотел бы быть готов на все 100 %. Не дождусь возвращения на корт!" — написал Гоффен.