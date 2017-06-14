А. Зверев и Мюллер вышли в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Вторая ракетка турнира в Хертогенбосхе, немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал, в двух сетах обыграв француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 54 минуты. Зверев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Маннарино один брейк и три ошибки на подаче.

В другом матче второго круга Жиль Мюллер из Люксембурга, получивший от организаторов четвёртый номер посева, в двух сетах взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи со счётом 7:6 (7:5), 6:4. За выход в полуфинал Мюллер сыграет с британцем Аляжем Бедене (8).