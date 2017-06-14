Беннето вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Маю

Французский теннисист Жюльен Беннето, принимающий участие в турнире в Хертогенбосхе в качестве «лаки лузера», вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв соотечественника Николя Маю, получившего от организаторов седьмой номер посева, со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 48 минут. Беннето два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Маю 12 эйсов, пять ошибок на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Беннето сыграет с немцем Александром Зверевым (2).