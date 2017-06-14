Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Флипкенс

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут. Контавейт шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Флипкенс три эйса, три ошибки на подаче и два брейка. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал равным – 1-1.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Контавейт сыграет с немкой Кариной Виттёфт.