Халеп не сыграет в Бирмингеме, Кербер останется 1-й ракеткой мира до Уимблдона

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп не сыграет на стартующем 19 июня турнире в Бирмингеме. Как сообщает румынский портал ponturisipariuri.com, причина не названа, но не исключен рецидив травмы правой лодыжки.

Отсутствие Халеп в Бирмингеме автоматически означает, что немка Анжелика Кербер останется первой ракеткой мира до Уимблдона. Однако ситуация может вновь измениться, если Халеп получит «уайлд-кард» на турнир в Истбурне. В данный момент Анжелика опережает идущую на втором месте Симону на 185 очков.