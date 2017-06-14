Пуи вышел в четвертьфинал, с трудом обыграв Штруффа на турнире в Штутгарте

Француз Люка Пуи, получивший от организаторов четвёртый номер посева, вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, с трудом обыграв в трёх сетах немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8). Матч продолжался 2 часа 19 минут. Пуи пятнадцать раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Штруффа двенадцать эйсов, шесть ошибок на подаче и два брейка. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу француза.

За выход в полуфинал Пуи сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.