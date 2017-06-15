Организаторы турнира в Стэнфорде дали «уайлд-кард» Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Стэнфорде (США), сообщается на официальном сайте соревнований. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа.

«Я с нетерпением жду возможности вернуться в Стэнфорд. Благодарю организаторов турнира за то, что дали мне возможность выступить», — сказала Шарапова.

На турнире в Стэнфорде Мария выступала трижды и в 2010 году дошла до финала, в котором уступила Виктории Азаренко.

Ранее стало известно, что Шарапова пропустит весь травяной сезон 2017 года из-за полученной в Риме травмы.