Риске пообщалась с пациентами клиники для детей и молодёжи в Ноттингеме

Американка Элисон Риске встретилась с пациентами клиники Rainbows в Ноттингеме, которая помогает неизлечимо больным детям и молодым людям. Теннисистка, посеянная на местном турнире под четвёртым номером, пообщалась с пациентами и раздала автографы.

В своём «твиттере» Риске написала, что была очень рада этой встрече.

Во втором круге турнира в Ноттингеме Элисон сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой. Победительница этого поединка встретится с Кристи Эрим Анн из США. Турнир завершится 18 июня.