А. Зверев: в матче с Маннарино всё пошло так, как нужно, с самого начала

Вторая ракетка турнира в Хертогенбосхе немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал соревнований. В своём стартовом матче он в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:3. Следующим соперником Александра будет ещё один представитель Франции Жюльен Беннето.

«Я очень рад, что комфортно себя чувствовал на корте в своём первом матче на траве в сезоне. Всё пошло так, как нужно, с самого начала», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP-тура.