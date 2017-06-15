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А. Зверев: в матче с Маннарино всё пошло так, как нужно, с самого начала

15 июня 2017, четверг. 10:05. Теннис

Вторая ракетка турнира в Хертогенбосхе немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал соревнований. В своём стартовом матче он в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:3. Следующим соперником Александра будет ещё один представитель Франции Жюльен Беннето.

«Я очень рад, что комфортно себя чувствовал на корте в своём первом матче на траве в сезоне. Всё пошло так, как нужно, с самого начала», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP-тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Александр Зверев
Новости. Теннис
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