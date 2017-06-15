В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют представитель Австралии Танаси Коккинакис и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Коккинакис — Медведев в Хертогенбосхе

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира поспорит либо с представителем Хорватии Иво Карловичем (3), либо с американцем Стефаном Козловым (WC).