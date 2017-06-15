Беннето: приятно обыграть Маю там, где он взял три титула

Французский теннисист Жюльен Беннето, принимающий участие в турнире в Хертогенбосхе в качестве «лаки-лузера», поделился впечатлениями после победы во втором круге над своим соотечественником Николя Маю со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Играть с Нико всегда непросто, но мы уже давно не встречались. Это отличная победа, особенно здесь, у него «дома», ведь в Хертогенбосхе он трижды брал титул. Нико — игрок мирового класса на траве. Я старался сохранять спокойствие и играть расслабленно. Я сумел найти решения для победы. Очень рад вернуться в тур и выступать на подобных турнирах», — цитирует Беннето официальный сайт тура.