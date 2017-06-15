Хаас — теннисист с самым низким рейтингом, обыгравший Федерера с 1999 года

Немец Томми Хаас, обыгравший во втором круге турнира в Штутгарте швейцарца Роджера Федерера со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4, установил несколько достижений. Он стал третьим игроком, которому удалось дважды в карьере обыграть Федерера на траве (двое других — Новак Джокович и Ллейтон Хьюитт).

39-летний Хаас стал самым возрастным теннисистом с 1992 года, которому удалось обыграть соперника из топ-5. 25 лет назад Джимми Коннорс в возрасте 39 лет и 5 месяцев одолел немца Михаэля Штиха в Мемфисе.

302-я ракетка мира Хаас стал игроком с самым низким рейтингом, который победил Роджера с 1999 года. Тогда Федерера обыграл немец Бьорн Фау, занимавший 407-ю строчку рейтинга.

Также Томми стал самым возрастным участником четвертьфинала турнира ATP с 1995 года, когда в Галле до этой стадии добрался 42-летний Коннорс.