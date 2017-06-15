Димитров: последние 5-6 месяцев отняли немало сил, поэтому спад был ожидаемым

Болгарин Григор Димитров рассказал о своём настрое на травяной сезон. Во втором круге турнира в Штутгарте он сыграет с поляком Ежи Яновичем.

«Травяные турниры — особенная часть сезона для меня. Думаю, все получают удовольствие от игры на этом покрытии. К сожалению, ты можешь сыграть лишь на трёх-четырёх турнирах в этот период. Я стараюсь наслаждаться этим как можно больше.

В начале года я демонстрировал невероятный теннис. Не могу сказать, что слишком разочарован грунтовым сезоном. Конечно, я мог выступить лучше, но в некоторых матчах, ведя с брейком или выиграв сет, я уступал. Последние 5-6 месяцев отняли у меня немало сил, поэтому спад был ожидаемым. Сейчас я вновь играю хорошо и надеюсь вернуться на победный путь», — сказал Димитров в интервью официальному сайту тура.