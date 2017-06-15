Карлович победил Козлова и может сыграть с Медведевым на турнире в Хертогенбосхе

Хорватский теннисист Иво Карлович (3) вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв представителя США Стефана Козлова (WC) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут. Уроженец Загреба 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Стефана 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Карлович поспорит с победителем противостояния Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Даниил Медведев (Россия, Q).