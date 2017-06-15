Соперницей Вихлянцевой в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе будет Рус

Голландская теннисистка Аранча Рус (WC) пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах одолев представительницу Чехии Андреа Главачкову (Q) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Аранча 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований Рус поспорит с российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой. Этот поединок состоится 16 июня.