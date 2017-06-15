Джокович, вероятно, сыграет на турнире в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович поменял свои планы и решил принять участие в одном из травяных турниров до Уимблдона, сообщает Informer. Вероятнее всего, уроженец Белграда, опустившийся на четвёртую строчку рейтинга ATP по итогам Открытого чемпионата Франции, сыграет на турнире в Истбурне, который пройдёт с 26 июня по 1 июля.

Своё участие в турнире в Истбурне ранее подтвердили уругваец Пабло Куэвас и американцы Джон Иснер, Сэм Куэрри и Стив Джонсон.

В прошлом году Новак не принимал участия в травяных турнирах до Уимблдона.