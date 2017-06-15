Источник: Стосур пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома

Австралийская теннисистка Саманта Стосур почти наверняка не сыграет на Уимблдоне, который стартует 3 июля. Медицинское обследование обнаружило стрессовый перелом в правой руке уроженки Брисбена, сообщает Fox Sports Australia. Ранее 33-летняя теннисистка отказалась от участия в турнире в Истбурне.

Ожидается, что Саманта сможет полностью восстановиться к Открытому чемпионату США, который стартует 28 августа.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Стосур в четвёртом круге проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:2, 2:6, 4:6.