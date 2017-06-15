Путин: мы все гордимся Шараповой

Президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» был задан вопрос о Нягани — родном городе российской теннисистки Марии Шараповой. Ведущий сказал, что в городе все гордятся бывшей первой ракеткой мира, на что Путин ответил: «Мы все ей гордимся».

«Кстати, в Нягани родилась Мария Шарапова», — сказал ведущий после вопроса о городе.



«Да, но жила она, насколько я понимаю, в Сочи в основном», — заметил Путин.



«Но родилась там, Нягань гордится Марией», — продолжил ведущий.



«Мы все гордимся», — заключил Путин.