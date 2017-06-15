17 эйсов помогли Чиличу обыграть Типсаревича на турнире в Хертогенбосхе

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) пробился в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трёх партиях одолев представителя Сербии Янко Типсаревича со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Лидер посева 17 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Чилич поспорит с победителем матча Вашек Поспишил (Канада, Q) — Александр Долгополов (Украина).