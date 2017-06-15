Саккари одолела Макхэйл и сыграет с Векич на турнире в Ноттингеме

Представительница Греции Мария Саккари пробилась в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, в трёх партиях одолев американку Кристину Макхэйл со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Мария 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Ноттингеме Саккари поспорит с представительницей Хорватии Донной Векич. Этот поединок состоится 16 июня.