14 эйсов помогли Бердыху победить Томича во втором круге турнира в Штутгарте

Чешский теннисист Томаш Бердых (3) пробился в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях одолев представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Уроженец Валашске-Мезиржичи 14 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Бердых поспорит с представителем Испании Фелисьяно Лопесом. Турнир в Штутгарте завершится 18 июня.