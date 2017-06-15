Конта в двух сетах победила Викмайер и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме

Британская теннисистка Йоханна Конта (1) вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Лидер посева 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Конта поспорит с австралийской теннисисткой Эшли Барти. Турнир в Ноттингеме завершится 18 июня.