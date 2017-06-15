Карлович: в начале матча мне было непросто, но затем я сумел расслабиться

Хорватский теннисист Иво Карлович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Хертогенбосхе над представителем США Стефаном Козловым со счётом 6:4, 6:1.

«Хорошо, что я семь дней готовился к турниру именно здесь. В начале мне пришлось непросто, так как соперник играл отлично, но я затем я сумел расслабиться. Я остался доволен своей игрой в этом матче», — приводит слова Карловича официальный сайт тура.

За выход в полуфинал турнира уроженец Загреба поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.