Долгополов снялся по ходу матча с Поспишилом на турнире в Хертогенбосхе

Канадский теннисист Вашек Поспишил (Q) вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе. Его соперник по матчу второго круга — представитель Украины Александр Долгополов — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:7 (2:7), 2:4. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Вашек 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Поспишил поспорит с лидером посева хорватом Марином Чиличем.