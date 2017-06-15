С. Уильямс тренируется на корте на 28-й неделе беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс, находящаяся на 28-й неделе беременности, продолжает активно тренироваться на корте.

Видео доступно на сайте TMZ.

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира ранее подтвердила, что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка.

В конце декабря 2016 года уроженка Сагинау объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, а 19 апреля стало известно о её беременности. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии.