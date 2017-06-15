16 эйсов не спасли Димитрова от поражения в матче с Яновичем в Штутгарте

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в двух сетах проиграв представителю Польши Ежи Яновичу со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Григор 16 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету поляка 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте Янович поспорит с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Петер Гоёвчик (Германия, Q).