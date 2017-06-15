Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 52 минуты. Бенуа 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Петера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте француз поспорит с представителем Польши Ежи Яновичем. Этот поединок состоится 15 июня.

Турнир завершится 18 июня.