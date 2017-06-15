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Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

15 июня 2017, четверг. 19:05. Теннис

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 52 минуты. Бенуа 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Петера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте француз поспорит с представителем Польши Ежи Яновичем. Этот поединок состоится 15 июня.

Турнир завершится 18 июня.

Штутгарт 2017. 2-й круг
15 июня 2017 года, четверг. 18:00 МСК
Бенуа
Пэр
Петер
Гоёвчик
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бенуа Пэр
Новости. Теннис
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