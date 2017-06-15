Рыбарикова вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Словачка Магдалена Рыбарикова во втором круге турнира в Ноттингеме взяла верх над американкой Элисон Риске (4) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. 28-летняя спортсменка, занимающая 117-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Магдалена сыграет с ещё одной представительницей США Кристи Эрим Анн (Q), ранее одолевшей польку Магду Линетт.