Младенович победила Саснович в Хертогенбосхе, отыграв 21 брейк-пойнт

Француженка Кристина Младенович (2) во втором круге турнира в Хертогенбосхе одержала волевую победу над белоруской Александрой Саснович со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. 24-летняя уроженка Сен-Поль-сюр-Мер, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, сделала 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок, отыграла 21 брейк-пойнт из 25 и совершила 6 брейков.

За выход в полуфинал Младенович поспорит с украинкой Лесей Цуренко (7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Саснович в Хертогенбосхе.