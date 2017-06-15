Бердых: матч с Томичем был серьёзным тестом для меня

Чех Томаш Бердых, переигравший во втором круге турнира в Штутгарте австралийца Бернарда Томича со счётом 7:6 (7:4), 6:2, прокомментировал достигнутый успех.

«Бернард — трудный соперник, у нас всегда получаются тяжёлые матчи, поэтому у меня не было повода думать, что сегодняшний поединок сложится иначе. Я играл достаточно хорошо и использовал свои шансы. Во втором сете я смог заполучить контроль над игрой. Это был серьёзный тест, и я очень рад, что справился с ним», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.