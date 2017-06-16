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Чилич: всегда трудно проводить первый матч на траве

16 июня 2017, пятница. 00:25. Теннис

Хорват Марин Чилич после победы над сербом Янко Типсаревичем со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4 во втором круге турнира в Хертогенбосхе прокомментировал ход игры.

«Всегда трудно проводить первый матч на траве. Янко находился в числе лучших игроков мира, он очень квалифицированный теннисист. Мне было трудно совершить камбэк после поражения на тай-брейке первого сета, но я оставался спокойным и подавал уверенно. При счёте 2:2 во втором сете я отыграл брейк-пойнт, после чего стал играть гораздо лучше.

Я играю лучше, чем в начале сезона. Грунтовая часть года помогла мне прибавить. Трудные психологические испытания на грунте закалили меня», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Марин Чилич
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